Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni: “Mi sono chiesta cosa stesse passando, non pensavo crollasse tutto”

Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni: “Non pensavo crollasse tutto”

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Chiara Ferragni nel corso del programma di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

La giornalista, che per prima ha svelato il caso Balocco scrivendo anche un libro sull’impero dei Ferragnez, Il vaso di pandoro, ha risposto così al presentatore che le chiedeva se si sentisse in colpa per aver contribuito a mettere in crisi l’impero della coppia.

“Io faccio il mio mestiere, credo che loro si siano rovinati. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni, non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che, comprando i pandori, si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita. Non posso sentirmi responsabile. Poi, se tu mi chiedi nel buio della tua cameretta la sera quando spegni la luce beh, certo, un po’ sì. I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto”.

Selvaggia Lucarelli ha proseguito: “Sinceramente pensavo che, per un po’ di tempo, avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera un pochettino pensavo, mi chiedevo: ‘Chissà cosa sta passando?’, perché, umanamente parlando, è chiaro che è un disastro”.