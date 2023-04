Selvaggia Lucarelli su Ilary Blasi: “La saga degli orologi continua”

Ilary Blasi coinvolta di nuovo in una vicenda in cui gli orologi sono protagonisti: a lanciare l’indiscrezione, pubblicando una segnalazione arrivatale da una follower, è stata Selvaggia Lucarelli.

“La saga degli orologi continua” ha scritto la giornalista sul suo profilo Twitter, dando spazio poi al racconto dell’utente.

“Ciao Selvaggia – si legge nel post – oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in un hotel del centro (di Milano ndr), in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi”.

Gossip / Ilary Blasi lancia una “frecciatina” a Totti: il video davanti al negozio della Rolex Gossip / Ilary Blasi multata dopo il video in cui prendeva in giro Totti davanti al negozio di Rolex

“Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in camera. In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per girare l’Isola dei famosi“.

La follower, poi, conclude: “Non ho idea se veramente le è stato sottratto o lei l’abbia dimenticato da qualche parte però ho riso molto pensando che il karma non perdona”.

La saga degli orologi in casa Blasi continua. 😂 pic.twitter.com/DKMJJFb6Uf — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 26, 2023

Il riferimento, infatti, è alla vicenda dei Rolex che la conduttrice avrebbe sottratto all’ex marito Francesco Totti subito dopo la separazione tra i due.