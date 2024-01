Selvaggia Lucarelli: “Ilary Blasi è una parac**la, ha capitalizzato l’infelicità”

Selvaggia Lucarelli torna a intervenire sul caso di gossip più chiacchierato dell’ultimo anno: la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E lo fa con un appuntito articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano in cui analizza la “strategia di separazione” portata avanti dalla showgirl.

Il titolo dell’articolo dice molto: “Ilary non è affatto una stupida, ma una gran paracula”. Il riferimento è chiaramente al libro firmato da Blasi in uscita per Mondadori, dal titolo “Che stupida”.

Secondo Lucarelli, la strategia della conduttrice Mediaset nasce dopo l’intervista rilasciata da Totti nel dicembre 2022 al Corriere della Sera, in cui l’ex capitano della Roma disse di non aver tradito lui per primo e parlò dei reciproci dispetti sui Rolex e le borsette.

A quel punto – sostiene la giornalista del Fatto – Ilary avrebbe escogitato un piano per “ricostruire la sua reputazione a colpi di eventi mediatici ben retribuiti e chiudere accordi a lungo termine con Netflix e Mondadori mentre Totti giocava tranquillo a padel”.

La strategia di Blasi, secondo Lucarelli, era chiaramente volta a monetizzare il dolore per la separazione dal marito: “Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per difendersi”. “Capitalizzando l’infelicità, come le star più para**le hanno sempre saputo fare”.

“A lui è capitato di innamorarsi, a lei di distrarsi. A lui di avere una relazione, a lei di flirtare”, si legge nell’analisi di Selvaggia Lucarelli. Ilary Blasi, conclude la giornalista, ne è uscita “non solo più ricca, ma anche furbescamente più umana”.

