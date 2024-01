I genitori di Jannik Sinner sono proprietari di una casa vacanze nel paese in cui il campione è cresciuto, Sesto, in Alto Adige. La struttura si chiama “Haus Sinner”, che in tedesco significa “Casa Sinner”, e a gestirla è la madre del tennista Siglinde (Leggi anche: Chi sono e che lavoro fanno i genitori di Sinner).

“La famiglia Sinner è lieta di potervi accogliere con il tradizionale calore dell’ospitalità altoatesina!”, si legge sul sito della casa vacanze. “La nostra casa dispone di accoglienti appartamenti per vacanza, adatti anche ai più piccoli, e vi offre la sistemazione ideale per una rilassante vacanza con tutta la famiglia a Sesto in Alto Adige”.

La struttura sfrutta chiaramente il nome del campione per attrarre turisti e tifosi, tanto che nel sito di “Haus Sinner” c’è una sezione dedicata appositamente a Jannik, definito dai genitori “Il nostro orgoglio più grande”.

Sport / Chi è la fidanzata di Sinner e perché si erano lasciati dopo un post su Instagram Sport / Chi è Mark Sinner, il fratello adottivo di Jannik: “Felice per lui ma io ho la mia vita”

Nella presentazione della casa vacanza si racconta che trascorrendo una vacanza lì si potrebbe anche avere la fortuna di incrociare il proprio beniamino.

“Dopo grandi vittorie e anche amare sconfitte, Jannik ogni tanto torna a casa per recuperare le energie”, si legge. “Lui ama trascorrere le sue poche giornate ‘senza tennis’ insieme i genitori e il fratello Mark tra le montagne dell’Alta Pusteria. Di tanto in tanto puoi incontrarlo tutto rilassato con i suoi amici al campo di calcio oppure nel vicino paese. La sua natura semplice e i suoi modi amichevoli lo hanno reso uno sportivo popolare non solo nel mondo del tennis!”.

La struttura è composta da sei appartamenti che possono ospitare dalle due alle quattro persone ciascuno. Sesto, piccolo Comune sul versante altoatesino delle Dolomiti, è conosciuto come “il paese delle Tre Cime”.

Sul sito di “Haus Sinner” non è possibile visualizzare i prezzi offerti. Per conoscerli bisogna contattare direttamente la struttura, che non è nemmeno presente sui portali di case vacanze più conosciuti.

Su Tripadvisor la struttura ha una sola recensione risalente al 2016: 4 pallini su 5 e un commento positivo. “Cercavamo una stanza per 2 adulti e un bambino per una sola notte nella zona di Dobbiaco/Sesto Pusteria – si legge -. Non avevamo grandi pretese, ma giusto una stanza per dormire. Abbiamo trovato questa sistemazione, in centro al paese (la chiesa si raggiungere in 5 minuti a piedi); la stanza era grande, con un letto matrimoniale, una letto singolo, un lettino per il bimbo piccolo, un balconcino e il bagnetto (non finestrato). Abbiamo dormito bene e fatto anche una buona colazione. Affittanto anche appartamenti, ma non li abbiamo visti. Ci siamo trovati bene e se torneremo da queste parti, ci fermeremo nuovamente. Prezzo buono tenendo conto del periodo”.