La fidanzata di Jannik Sinner si chiama Maria Braccini, ha 22 anni come lui e lavora come modella. La coppia tiene molto alla propria privacy, tanto che la riservatezza sul loro rapporto sarebbe stata fra le cause di una temporanea separazione fra i due, negli scorsi anni.

Sebbene sia appena agli inizi della carriera, Sinner è già diventato lo sportivo più popolare d’Italia. I successi in Coppa Davis e agli Australian Open hanno acceso come mai prima i riflettori del grande pubblico su di lui. Da campione di tennis a fenomeno mediatico il passo è breve, ma almeno per adesso lui mantiene i piedi per terra. E la sua ragazza sembra voler fare altrettanto.

Maria Braccini su Instagram conta oltre 200mila follower, eppure dopo lo storico successo del fidanzato a Melbourne non ha pubblicato nessun messaggio d’amore. Si è limitata a festeggiare con un ermetico commento sotto al post celebrativo di Sinner scrivendo solo “Grazie” con due emoticon: la faccina che piange e il cuore.

Lo stesso tennista, nel suo discorso dopo la finale degli Australian Open vinta contro Medvedev non ha menzionato la fidanzata, rivolgendo un ringraziamento invece ai propri genitori. (Leggi anche: La casa vacanze gestita dalla famiglia Sinner: “Qui puoi anche incontrare Jannik).

Maria Braccini è nata a Nuova Delhi, in India, ma è crescita in Italia. Avrebbe conosciuto Sinner nel 2020 su Instagram. In quel periodo il tennista – ancora lontano dalla fama di oggi – confermò la relazione in un’intervista a Radio Sud Tirol: “È una tipa molto tranquilla, non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta”, disse.

Nel settembre 2021 Sinner aveva postato una storia su Instagram per ringraziare la fidanzata per il loro primo anno insieme. Ma pochi mesi dopo, nell’estate 2022, pare che il campione non gradì una foto pubblicata da lei in cui lui la baciava sulla guancia. Tanto che i due si separarono.

In seguito alla rottura, il tennista iniziò a frequentare un’altra modella: Laura Margesin, altoatesina come lui, diplomata alla Business School di Merano e protagonista di una copertina del magazine di moda Harper’s Baazar.

Anche quella relazione è stata vissuta da Sinner in modo molto riservato. Solo in un’occasione i due furono avvistati insieme dai paparazzi.

Poi, lo scorso novembre, pochi giorni dopo la finale (persa) degli Atp Finals di Torino, Sinner – tifosissimo del Milan – si è presentato sulle tribune dello stadio San Siro per assistere alla partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. E al suo fianco riecco Maria Braccini.

Tra i due è tornato l’amore. Ma l’imperativo è sempre mantenere la privacy. Sinner vuole rimanere concentrato sul tennis e non vuole altre distrazioni mediatiche.