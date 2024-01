Ilary Blasi: “Iovino mi ha aperto gli occhi, lo ringrazierò sempre. Totti? Non lo riconosco più”

Ilary Blasi: “Iovino mi ha aperto gli occhi, lo ringrazierò sempre”

Ospite di Verissimo, Ilary Blasi ha parlato della separazione da Francesco Totti ma anche del personal trainer Cristiano Iovino, il quale, in una recente intervista, ha rivelato di aver avuto con la conduttrice una “frequentazione intima”.

Proprio a proposito delle dichiarazioni di Iovino, Ilary Blasi afferma: “Le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata adesso, considerato che Cristiano è stato citato da Francesco come teste”.

“Lo ringrazierò sempre – aggiunge la conduttrice – perché come ha detto lui nell’intervista, a settembre 2022 venne al Ronin, un locale di Milano, alla festa della mia agente, dove c’erano tante persone e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”.

Sulla separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi non nasconde “malinconia, nostalgia, è stato un bel matrimonio. Non ho né rimpianti, né rimorsi”.

Quando le storie finiscono “non ha colpa solo una persona, anch’io avrò sbagliato qualcosa, ma nell’affrontare questa situazione non mi sento di avere dei rimpianti”.

“Davvero, si poteva fare tutto in modo diverso. Ho passato mesi nel buio, non sapevo dove andare a parare. Tante donne mi hanno scritto, si sono ritrovate in questa storia che non ha niente di speciale. È successa a tante, eccetto il fatto che noi siamo due persone famose. Ha ragione chi mi critica, però il primo a lavare i panni sporchi e a stenderli è stato Francesco con un’intervista”.

Un vortice all’interno del quale sono finiti tutti i membri della famiglia: “Mia nonna, che ha 92 anni, dopo due Guerre mondiali e il Covid è quella che tiene botta. Ho protetto mia figlia piccola, i più grandi si sono autoschermati. All’inizio li ho visti destabilizzati, adesso mi sembra che abbiano trovato anche loro un equilibrio”.

Nel libro in uscita, dal titolo Che stupida, Ilary Blasi, però, tende la mano all’ormai ex marito: “Io gli sto tendendo la mano, è chiaro che la nostra non è più una famiglia standard, ma saremo sempre genitori. È una famiglia in maniera diversa”.

Anche se, al momento, i rapporti con l’ex giocatore della Roma “sono inesistenti, non lo conosco più, non è più il mio Francesco, mi sembra di vedere un’altra persona”.