Le prime indiscrezioni sul libro di Ilary Blasi: “Ha sganciato una nuova bomba”

Le prime indiscrezioni sul libro di Ilary Blasi “Che stupida”

Dopo il docufilm su Netflix, c’è attesa per il libro di Ilary Blasi, dal titolo Che stupida, in uscita il prossimo 30 gennaio.

Un volume in cui verrà “sganciata un’altra bomba” così come dichiarato dalla giornalista Francesca Barra che ha letto il libro in anteprima. Francesca Barra, infatti, presenterà il libro insieme a Ilary Blasi il 31 gennaio a Milano.

Ospite de La Vita in Diretta, la giornalista ha dichiarato: “Io non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary e per il resto non so nient’altro. Quando? Il 31 gennaio a Milano. Volete un’anticipazione? Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c’è una bomba dentro. Sì una bomba. Se il libro è stato scritto da un ghostwriter e non da lei? Allora, io posso dire che l’ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa e la devo solo presentare da giornalista imparziale”.

“Però ammetto che nel leggerlo ho ritrovato la sua stessa modalità di comunicare e parlare – ha continuato Francesca Barra – Volete sapere la bomba che ha scritto nel suo libro? Esce il 30 gennaio, io lo presenterò il 31 in Duomo. A proposito della bomba, magari se Totti sarà a Sanremo magari potrà rispondere a quello che Ilary ha scritto nel libro. No, non sul palco del Teatro Ariston, prima o dopo, nei giorni di Sanremo, si ci andrà. Ma sul libro posso dire che sarete stupiti”.