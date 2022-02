Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono la nuova coppia d’oro del cinema. Da domani al cinema con “L’Ombra del giorno” i due attori parlano del film che li ha fatti innamorare e dove si sono conosciuti. “Il cinema si fa lanciando il cuore in avanti”, racconta l’attore, “e io mi sono letteralmente innamorato del copione che racconta una grande storia d’amore. Ma parla anche della paura: è un sentimento che oggi, tra pandemia e conflitti, ci è purtroppo familiare”.

Come è nato il loro amore? Qualche segnale su un presunto avvicinamento tra i due era arrivato qualche mese fa, complici degli scatti rubati che li ritraevano insieme ma, si sa, una foto non è certo una prova, specie quando si lavora insieme. Ora la conferma, senza clamori. “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”, ha tagliato corto Scamarcio in un’intervista a D Repubblica.

La scintilla, da quel poco che è dato sapere, sarebbe scoppiata proprio sul set del loro ultimo lavoro, anche se si conoscevano già: il primo incontro durante la lavorazione di un altro film, La scuola cattolica.

Il film

Siamo negli Anni Trenta alla vigilia della guerra, il fascismo diffonde l’immagine di un falso benessere che nella realtà cela sospetti, delazioni, violenza. Scamarcio, presenza sempre carismatica sullo schermo, interpreta con serena compostezza il personaggio di Luciano, proprietario di un ristorante e simpatizzante del regime, brav’uomo, claudicante, generoso.

Un giorno assume in cucina Anna che ha un disperato bisogno di lavorare ma nasconde non solo un marito ma anche un drammatico segreto. I due s’innamorano perdutamente e, per aiutare la ragazza, Luciano rischierà tutto. E anche se il loro amore è destinato a non avere un futuro, grazie a lei imparerà a vedere la realtà con occhi diversi. E a cambiare.