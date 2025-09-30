Icona app
Home » Gossip
Gossip

Il disco di Tananai finisce nella spazzatura: il gesto della ex Sara Marino scatena le polemiche

La relazione tra i due sarebbe terminata dopo quattro anni

di Niccolò Di Francesco
Fa discutere il gesto plateale di Sara Marino nei confronti del suo ex Tananai: la ragazza, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram una foto del disco del cantante gettato nella spazzatura, accompagnato dall’emoji di una mano che saluta. Un gesto che, oltre a far discutere, di fatto ufficilizza la fine della relazione tra i due. Se il cantante non ha mai parlato della sua vita privata, la giovane aveva già lanciato un indizio scrivendo di recente sui social: “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”. Una frase che, di fatto, confermava la fine della convivenza tra i due. Ora, il gesto del disco che ha diviso i social, tra chi l’ha trovato di cattivo gusto e chi ha espresso la propria comprensione nei confronti di Sara Marino.

“Io quando mi chiedono se sono rancorosa” ha commentato una follower. E ancora: “Indipendentemente da ciò che sia successo tra loro due, io non credo di aver mai visto una persona fare cose così infantili e becere. Provo sinceramente imbarazzo per lei”. Sulla vicenda è intervenuta anche la giornalista Grazia Sambruna che ha scritto: “Io amo Tananai e trovo che il suo sia il fandom più adorabile e sano di tutti. Devo dire che mi spiace vedere questi commenti sempre denigratori verso la sua ex che, ha detto Dago, si sarebbe prese brutta cesta di corna dopo 4 anni di storia. Potrà non essere entusiasta, almeno?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
