Samira Lui: età, laurea, Grande Fratello, polemiche sulla chirurgia estetica, dove vive, il fidanzato Luigi. Carriera e vita privata

Classe 1998, originaria di San Daniele, Samira Lui oggi ha 27 anni e, nonostante la giovane età, vanta già una lunga carriera alle spalle. Co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, ha avuto anche altre esperienze televisive, in tanti ricordano la sua partecipazione al Grande Fratello, reality che le ha dato una grande visibilità.

Riservatissima per ciò che riguarda la sua vita privata, la Lui ha un fidanzato Luigi di cui è innamoratissima. In diverse interviste ha parlato spesso del loro rapporto e di quanto siano innamorati. Trattandosi di un personaggio noto, anche per lei non sono mancati attacchi e critiche sui social, c’è chi l’ha accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, motivo per cui sarebbe molto cambiata negli anni.

Cosa sapere su Samira Lui, studi fatti, carriera e dove vive

Samira Lui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane, a 5 anni è entrata nel coro delle voci bianche del Friuli Venezia Giulia, nutre ancora oggi una grande passione per la musica. Dopo il diploma da geometra non ha continuato gli studi, decidendo di iniziare subito a lavorare e partecipando a diversi concorsi di bellezza. Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, riuscendo a conquistare il terzo posto.

Nel 2021 ha debuttato al fianco di Flavio Insinna come “professoressa” a L’Eredità, poi l’anno successivo – nel 2022 – ha preso parte alla cerimonia dei David di Donatello al fianco di Carlo Conti come valletta. Nello stesso anno ha partecipato a Tale e Quale Show, divertendosi moltissimo e dimostrando di avere ottime doti canore. Nel 2023 ha partecipato al Grande Fratello Vip e in quest’occasione è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico, raccontando quanto fosse legata a sua madre e parlando del loro rapporto bellissimo.

Il 2025 per lei ha rappresentato sicuramente una grande svolta, co-conducendo al fianco di Gerry Scotti La Ruota della Fortuna, programma che sta ottenendo uno strepitoso successo e che le sta dando una grande notorietà, al punto che si parla per il suo futuro di una possibile conduzione di uno show da sola. Samira Lui vive da anni a Milano, qui ha una casa con il compagno Luigi Punzo, ex modello e attuale imprenditore che lavora nel mondo del luxury concierge. Si sono conosciuti quando entrambi stavano partecipando a uno shooting fotografico e da quel momento non si sono mai separati. Ospiti tempo fa a Verissimo, entrambi hanno fatto capire che sognano una vita assieme e, dunque, anche un matrimonio, che potrebbe esserci prima di quanto si creda.

Samira Lui in passato è stata spesso bersagliata dagli haters sui social per presunti ritocchi estetici a cui avrebbe fatto ricorso, c’è chi sostiene che abbia fatto uso della chirurgia estetica, argomento su cui la co- conduttrice de La Ruota della Fortuna è intervenuta più volte, smentendo categoricamente qualsiasi intervento. L’ex gieffina ha sempre detto di sembrare cambiata rispetto agli anni passati perché ha una nuova acconciatura e anche il modo di truccarsi è diverso.