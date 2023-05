Sabrina Salerno posta la perizia del chirurgo: “Il mio seno è naturale, nessuna protesi”

Sabrina Salerno ha deciso di zittire una volta per tutte i suoi detrattori. Da anni, infatti, molte sono le voci che girano circa la naturalezza o meno del suo seno. Pubblicando la perizia del chirurgo, ha spento ogni possibile nuovo rumor. “Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”, scrive su Instagram Sabrina Salerno. Tanti i commenti dei vip che la supportano.

“La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari”. Lo scrive il chirurgo estetico al quale Sabrina Salerno si è rivolta per escludere, una volta e per tutte, le voci che girano sul suo seno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Rivolgersi ad un chirurgo estetico per spegnere le falsità che giravano sul suo seno, pare essere stata una scelta molto apprezzata da alcuni vip.

“Ma stiamo scherzando? Ma il tuo è il seno originale più famoso d’Europa – scrive Alba Parietti -. Detto questo, amica mia, a queste provocazioni fatte solo per portare i riflettori su di se per un secondo, tu non devi più rispondere”. Anche Rudy Zerbi le scrive simpaticamente e con affetto: “Bastava ascoltare Radio Deejay due anni fa!”.