L'interprete spagnola sui social dura replicamente al settimanale "Diva e Donna" che aveva pubblicato alcuni scatti che la ritraevano in compagni di un amico

Rocio Munoz Morales replica duramente al settimanale Diva e Donna che aveva pubblicato alcuni scatti che la ritraevano in compagnia di un “cavaliere segreto” e senza Raoul Bova. “Mentre le voci di crisi con il compagno Raoul Bova si fanno più insistenti ecco l’attrice con un uomo misterioso: camminano per Roma e i loro gesti sembrano rivelare una certa intesa” si legge sul settimanale. Le foto arrivano dopo le voci circolate di recente che volevano l’attrice spagnola e Raoul Bova in crisi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

A replicare al settimanale, però, è stata la stessa Rocio Munoz Morales che, tra le stories del suo profilo Instagram, ha scritto: “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta”. E ancora: l’interprete ha poi spiegato non solo chi è l’uomo fotografato al suo fianco ma ha anche spiegato come si sono svolte le cose la sera stessa in cui è stata paparazzata.

“Il mio amico da più di 20 anni Giuseppe Di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia. Super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo Il cappotto Di Janis. Una smentita che serve anche a mettere a tacere le indiscrezioni che volevano Rocio in crisi con il compagno Raoul Bova. Era stato sempre il settimanale Diva e Donna a scrivere: “La favola d’amore è finita: sono in crisi e vivono già da separati in casa”.