La Regina Elisabetta prese a schiaffi suo nipote in pubblico

La Regina Elisabetta ha preso a schiaffi il nipote in pubblico. È quando si evince dall’autobiografia di Elton John, Me, in cui il cantante racconta ai suoi lettori il curioso aneddoto.

Elton John ne parla anche a un tabloid britannico, in cui ha dato alcune anticipazioni succose contenute nel suo libro.

L’episodio è avvenuto durante una festa, quando Visconte Linley, suo nipote, si è rifiutato di prendersi cura della sorella minore, Lady Sarah Armstrong-Jones.

Stando al racconto di Elton John, la reazione della Regina fu durissima.

“Non discutere con me, io sono la regina!”, esclamò Elisabetta, dando poi uno schiaffo al nipote Linley.

Nel libro si narrano anche altri episodi vissuti dal cantante relativi alla famiglia reale. Elton John era infatti molti amico della Principessa Diana, e a lei dedicò la sua celebre canzone “Candle in the wind”.

Nell’autobiografia “Me” il cantante racconta di quando Richard Gere e Silvester Sallone fecero a botte per Lady Diana, che stava stringendo un’amicizia molto forte con il divo di Hollywood. Amicizia che non piaceva a Stallone, il quale per questo prese a botte Gere.

Lady Diana, storia della principessa del popolo

Svelato cosa c’è dentro la borsa della Regina Elisabetta: gli oggetti che non ti aspetteresti mai