Kate Middleton presto regina? La decisione a sorpresa di Elisabetta

Una scelta inaspettata e clamorosa: la regina Elisabetta, 93 anni, starebbe seriamente valutando l’idea di abdicare e lasciare il “trono” a suo figlio Carlo. Non è quindi da escludere che la sovrana decida di andare in pensione, lasciando al suo primogenito le incombenze e gli incarichi pubblici, continuando al tempo stesso ad essere regina.

Un complesso meccanismo di ruoli e definizioni, che porterebbe Carlo ad essere “principe reggente”. Finora nella lunga storia della monarchia britannica c’è stato un solo precedente, che risale ai primi dell’Ottocento. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, nel caso di Elisabetta e Carlo ci sarebbe un periodo di passaggio di 18 mesi, al termine dei quali Elisabetta si ritirerebbe dalla vita pubblica. D’altronde nel 2021 la regina avrà 95 anni.

Un graduale passaggio di consegne, dunque, che difatti è già in atto, visto che Carlo la sostituisce in molti eventi ufficiali. A convincere la sovrana alla possibile storica abdicazione è stato soprattutto lo scandalo che ha coinvolto suo figlio Andrea. Il terzogenito della famiglia reale deve infatti rispondere delle accuse di molestie e di pedofilia: una donna oggi 29enne, Virginia Roberts, ha dichiarato di essere stata costretta a fare sesso come “schiava sessuale” in tre occasioni con il duca di York quando ne aveva solo 17.

Se poi Carlo dovesse decidere di lasciare a sua volta il trono a suo figlio William, l’amatissima Kate Middledon si ritroverebbe improvvisamente a diventare regina. Chiaramente ancora non c’è nulla di ufficiale, ma le voci di un possibile passo indietro di Elisabetta si fanno sempre più insistenti. Dopo ogni scenario sarebbe plausibile.

