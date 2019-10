Il patto di William e Kate stipulato prima delle nozze

Il principe William e la moglie Kate Middleton hanno nascosto a lungo un patto, stipulato dalla coppia ancor prima delle nozze. La notizia salta fuori solo adesso grazie alla scrittrice Katie Nicholl, che, nel suo libro dedicato proprio alla duchessa di Cambridge, Kate: the future Queen, scrive di un accordo prematrimoniale tra i futuri sposi.

Il principe William e Kate Middleton si sono sposati il 29 aprile 2011, ma il patto cui fa riferimento Katie Nicholl risale a qualche anno prima. Era il 2007 quando William e Kate, che stavano insieme ormai da quasi quattro anni, sono partiti per una vacanza alle isole Seychelles.

Fu proprio lì, sull’isola, che il futuro re del Regno Unito dichiarò il suo amore a Kate, o, meglio, le rivelò di voler avere proprio con lei una relazione seria. Fu in quella vacanza del 2007 che il principe e la sua fidanzata parlarono seriamente per la prima volta della possibilità di sposarsi.

“E fu lì, davanti all’oceano e sotto al cielo di notte, che fecero un patto matrimoniale”, afferma Katie Nicholl nel suo libro. Qualche tempo dopo quella vacanza, però, il principe William e Kate Middleton si separarono per un po’.

I due si lasciarono per qualche tempo, ma presto si resero conto di essere uniti da un sentimento profondo che non poteva essere ignorato. E così il principe e Kate Middleton sono tornati a essere una coppia, ma si sono sposati solo diversi anni dopo.

La proposta di matrimonio del principe William arrivò ben tre anni dopo. Un amico della coppia avrebbe rivelato alla biografa reale che “William non era ancora pronto per sposarsi. Promise il suo impegno e disse che non l’avrebbe delusa. E lei accettò il compromesso, che lo avrebbe aspettato”.

