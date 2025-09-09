Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Raoul Bova rompe il silenzio dopo gli audio rubati e la crisi con Rocio: “Vado avanti a testa alta”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'attore parla per la prima volta della vicenda che lo ha coinvolto

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Raoul Bova parla per la prima volta della vicenda degli audio rubati e divulgati da Fabrizio Corona e della fine della relazione con Rocío Muñoz Morales. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha dichiarato: “Ora sto bene. Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani”. Quello che inizialmente sembrava solo un gossip si è presto trasformato in qualcos’altro con la procura di Roma che ha aperto un’inchiesta per tentata estorsione: “Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”.

L’interprete, che questo weekend sarà ospite di Verissimo, parla poi della difficoltà di essere genitori: “Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio. Con Ale e Franci ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”. Raoul Bova, inoltre, è appena tornato sul set di Don Matteo: “Don Massimo si troverà ancora una volta a indagare suo malgrado. Avrà a che fare con un’indagine complicata che lo metterà alla prova non soltanto come prete e guida spirituale, ma anche come uomo: è impossibile separare le due cose, a mio avviso”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Botta e risposta tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti
Gossip / Chiara Ferragni cancella tutti i suoi post dai profili Instagram del suo brand: ecco che cosa sta succedendo
Gossip / Andrea Delogu torna single, finita la relazione con il modello Luigi Bruno
Ti potrebbe interessare
Gossip / Botta e risposta tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti
Gossip / Chiara Ferragni cancella tutti i suoi post dai profili Instagram del suo brand: ecco che cosa sta succedendo
Gossip / Andrea Delogu torna single, finita la relazione con il modello Luigi Bruno
Gossip / Federica Panicucci smentisce la crisi con il compagno Marco Bacini
Gossip / La Russa e la giornata con Fedez sullo yacht: “Non l’ho invitato io, è molto meglio di quanto pensassi”
Gossip / Fedez, Daniela Santanchè e Ignazio La Russa: l'inedito trio in vacanza in Sardegna sullo yacht
Gossip / Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, l’indiscrezione: “L’influencer ha sfidato la famiglia di lui”
Gossip / Alena Seredova: "Dopo Buffon mia madre mi diceva 'non ti vorrà più nessuno'"
Gossip / Fedez prende in giro Giovanni Tronchetti Provera? La replica del rapper: “Era solo un ca**o di filtro”
Gossip / Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia in occasione del compleanno della figlia
Ricerca