Ultimo aggiornamento ore 17:56
Gossip
Gossip

Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo, perso il bambino che aspettavano: “Dolore immenso”

Immagine di copertina

L'annuncio del calciatore e della showgirl sui social: "Chiediamo silenzio e rispetto"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo: la showgirl e il calciatore, infatti, hanno perso il bambino che aspettavano. Ad annunciarlo, a pochi mesi dall’ufficializzazione della gravidanza, è stato prima il giocatore e poi l’ex Gieffina, entrambi con un post sui social. “Prima che si creino false speculazioni io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori” ha scritto il difensore del Monza. Izzo, quindi, ha chiesto rispetto: “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.

Raffaella Fico Armando Izzo

Poco dopo, anche Raffaella Fico ha postato un messaggio tra le stories del suo profilo Instagram. La showgirl, infatti, ha pubblicato la foto di un angelo scrivendo: “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto”. La showgirl, che era al quinto mese di gravidanza, aveva parlato del suo amore per Izzo a Verissimo: “Non ero alla ricerca di un amore. È arrivato ed è quello vero. Quello che provo per lui non l’ho mai provato per nessun altro. Lui è stato molto bravo, mi ha corteggiata a lungo, prima solo telefonicamente, poi ci siamo visti e lì è iniziato tutto. Abbiamo gli stessi valori, veniamo dalla stessa terra, ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”. Sul calciatore aveva affermato: “Il mio fidanzato è gentile, di cuore, è proprio bello d’animo. Non mi aspettavo tutto questo, ci sto facendo l’abitudine”.

Raffaella Fico Armando Izzo
Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca