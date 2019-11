Le gemelle prostitute che hanno avuto oltre 355mila uomini

Louise e Martine Fokkens sono delle ex prostitute di Amsterdam, e nella loro vita sono state con oltre 355mila uomini: lo hanno raccontato a Barbara D’Urso.

Ospiti del programma Live non è la D’Urso, hanno fatto impazzire il pubblico social, raccontando la loro storia racchiusa nel libro: “Due vite in vetrina – Chiacchiere senza veli di due gemelle, storiche prostitute di Amsterdam”, che parla propria della loro esperienza nel quartiere a luci rosse della capitale olandese.

I social sono impazziti dopo aver ascoltato il racconto, e in tanti hanno riempito Facebook e Twitter di commenti, in cui sperano d’incontrare ancora le due simpatiche sorelle, o di vederle in azione in un reality show.

“Voglio le gemelle nella casa del prossimo Grande Fratello”, scrive qualcuno.

Le sorelle Fokkens, le prostitute più anziane di Amsterdam, si sono anche esibite in un balletto insieme a Barbara D’Urso, diventato virale su Twitter.

“Ragazzi le gemelle sono la vita, le amo”, scrive ancora qualcuno.

“Sto volando per la storia delle gemelle che hanno avuto 350mila uomini”.

