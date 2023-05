“È l’amante e quella figlia è di William”: Il divorzio di Rose fa tremare la Corona inglese

Un nuovo dettaglio sulla presunta relazione tra il principe William e l’ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, agita le stanze della Corona nel Regno Unito. Nel 2009, Rose si è sposata con David Rocksavage, VII marchese di Cholmondeley, ma sembra che ora stia per chiedere il divorzio perché l’uomo avrebbe scoperto di non essere il padre della piccola nata nel 2016, Iris Marina Aline.

La bimba – si vocifera – sarebbe frutto della relazione clandestina tra la marchesa e il Principe William, che non avrebbe riconosciuto la nascitura. Secondo il gossip che impazza in Uk i due avrebbero avuto una relazione sentimentale mentre Kate era incinta del terzo figlio, Louis. La faccenda sarebbe stata insabbiata per proteggere la reputazione di William e Kate, considerati il futuro della monarchia. Anni fa la 39enne Rose e Kate Middleton sarebbero state amiche.

La marchesa vive a Houghton Hall, a sole tre miglia di distanza da Anmer Hall, residenza di campagna nel Norfolk frequentata dai principi di Galles. Se la vicenda venisse provata avrebbe implicazioni gravissime: Iris sarebbe la sorellastra di George, Charlotte e Louis, eredi diretti al trono. Se davvero fosse la figlia del futuro Re d’Inghilterra, ciò cambierebbe la linea di successione.