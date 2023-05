Paolo Noise: “Cecchi Paone e Simone Antolini hanno fatto sesso davanti a noi. Christopher li ha sorpresi”

Paolo Noise ha svelato i piccanti retroscena dell’Isola dei famosi 2023. Nel corso della puntata dello Zoo di 105 trasmessa mercoledì 24 maggio, l’ex naufrago ha innanzitutto precisato che non sarà in studio il 29 maggio, per via di alcune indicazioni mediche. Incontrerà Ilary Blasi solo nella puntata del 5 giugno. Ma veniamo alle sue rivelazioni. Secondo quanto sostiene, Christopher Leoni avrebbe sorpreso Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini durante un rapporto sessuale. La coppia sarebbe stata l’unica ad avere un’intimità sull’isola.

Paolo Noise ha raccontato che Christopher Leoni ha sorpreso Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a fare sesso. Secondo l’ex naufrago, sono gli unici ad essersi lasciati andare a momenti d’intimità: «A parte loro due nessuno – ha detto lo speaker – I Jalisse sono romanticissimi, ma non hanno fatto niente. Fabio è tenerissimo.

“Il sesso tra Cecchi Paone e Antolini? Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli “spadaccini” in spiaggia – ha detto Noise -. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo”.