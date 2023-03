Paola Turani contro la nota influencer: “Mi si è fermato il cuore”

Paola Turani si scaglia contro una nota influencer: la modella, infatti, ha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo aver visto quanto fatto dalla misteriosa imprenditrice digitale della quale però non ha fatto il nome rivelando solamente che si tratta di una influencer e blogger “non italiana ma molto conosciuta”.

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, Paola Turani ha scritto: “La blogger ha pubblicato un post Instagram che non mi è piaciuto. Ha fatto un errore con suo figlio piccolo esponendolo troppo dal balcone. La settimana successiva, ha pubblicato un video come se le foto non fossero abbastanza… Quando l’ho vista mi si è fermato il cuore. Non ho voluto commentare perché non la seguo, ma ho smesso di seguirla e fine”.

“È vero che non siamo noi a dirti cosa devi fare e cosa non devi fare, ma se ti seguono tante persone un minimo di responsabilità devi avercela. Bisogna avere un minimo di testa e un briciolo di responsabilità nella propria vita. C’è un limite a tutto, soprattutto se una situazione può essere pericolosa. Per me questa è pura follia!. E così ho tratto le mie conclusioni”.