Pamela Prati: “Mark Caltagirone? Sono stata truffata e spinta a mentire”

“Ho subìto una truffa affettiva crudele”, così Pamela Prati in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato alcuni dettagli sulla storia con Mark Caltagirone, l’uomo che doveva essere il suo futuro marito e che poi si è scoperto non essere mai realmente esistito. La soubrette ha fatto sapere che di tutta la storia “se ne stanno occupando gli avvocati”. A chi le chiede come mai abbia raccontato che quest’uomo esisteva quando non era vero, dice: “Nella mia autobiografia l’ho spiegato: sono stata spinta a farlo. Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile”.

Prati parla di una “violentissima conseguenza subita”. “Tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo non ho più lavorato”, ha detto. “Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista, ha aggiunto”, rbadendo di essere stata obbligata a mentire sul finto marito.