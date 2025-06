Orietta Berti rimprovera Fedez: “Sei peggiorato da quando hai divorziato, ti sei incattivito” | VIDEO

Botta e risposta tra Orietta Berti e Fedez durante l’ultima puntata di Pulp Podcast. La cantante, che qualche anno fa ha collaborato con il rapper e Achille Lauro al singolo estivo Mille, durante la trasmissione ha rimproverato Fedez per i termini volgari che stava utilizzando. “Federico, sei peggiorato nel linguaggio” ha affermato Orietta. Berti “Sai cos’è? È il divorzio, Orietta”, ha replicato Fedez lui. “Eh, a volte sì: incattivisce” è stata la contro-replica della cantante. A quel punto è intervenuto Mr Marra, co-conduttore del podcast: “Però è brutta questa. Io ci sarei rimasto malissimo”. Fedez però concorda con Orietta Berti: “Eh, ma ha ragione”. La cantante, quindi, ha preso le difese di Fedez in modo materno: “Quando l’ho conosciuto, lui mi ha parlato dei suoi bambini: la piccolina non era ancora nata. Lui ha fatto tante cose non giuste. Ed è giusto che si incattivisca, perché non è giusto quello che gli dicono e che gli hanno detto. Perché lui è un bravo ragazzo e rispetta il prossimo, come non fanno in questo ambiente”.