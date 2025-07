Lo sfogo dell’influencer Natalia Paragoni: “Paghiamo troppe tasse, che fastidio” | VIDEO

Troppe tasse per le partite Iva: è lo sfogo che Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne, ha condiviso in un video pubblicato sul suo profilo TikTok che in pochi giorni ha ottenuto più di 20mila like. “Oggi tra commercialista, tasse e altre cose… cioè io non so chi di voi abbia la partita iva come me, ma quante cavolo di tasse si pagano? Io dovrei essere abituata, sono 6 anni che ce l’ho. Ma quante cavolo sono? Un botto, per vedere poi la sanità che non è perfetta. Potrei fare un elenco…”. L’influencer, poi, aggiunge: “Addizionale regionale ho letto, cioè la Regione mi chiede un tot e poi cosa vedi? Stron*ate che succedono, come sta succedendo adesso a Milano per tutto quello che hanno fatto. E ci rimani un di mer*a”.

Natalia Paragoni ha quindi concluso: “Uno si domanda dove fanno a finire tutti questi soldi. Se fossero ben spesi, le pagherei volentieri. Veramente mi dà un fastidio; penso che a ognuno… sento mio zio e altri che hanno la partita iva e dicono la stessa cosa. Scusate il breve sfogo”. Molti utenti tra i commenti hanno dato ragione all’influencer. “Purtroppo chi paga saremo sempre noi, per non avere nulla poi” si legge. E ancora: “Anche noi dipendenti paghiamo, piano piano ogni mese. E poi tutti i servizi sono pessimi”.