Morgan e il retroscena su Fedez a X Factor: “Ecco che cosa nascondeva”

Morgan contro Fedez: il retroscena su X Factor

Morgan non è di certo nuovo a piazzate contro colleghi e altri artisti e così stavolta nel mirino dell’ex frontman dei Bluvertigo finisce il rapper milanese Fedez. Marco Castoldi – questo il nome dell’artista all’anagrafe – ha rivelato un retroscena succulento sulla partecipazione del marito di Chiara Ferragni nelle vesti di giudice a X Factor.

E così il cantante ha riferito di alcune pratiche che, se fossero vere, non farebbero onore al rapper milanese. Ad esempio, secondo quanto rivelato da Morgan, Fedez quando vestiva i panni del giudice nella trasmissione cult di Sky avrebbe avuto gli auricolari, attraverso i quali sarebbe stato “guidato” dagli autori del programma.

E, ancora, sempre secondo il retroscena reso noto dall’ex leader dei Bluvertigo, il rapper di Prima di ogni cosa avrebbe anche avuto un supporto in più: un iPad su cui leggere quanto suggerito dagli autori della trasmissione di talent scout.

“Non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet”, ha detto Morgan denigrando così il rapper. “Su questo tablet riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio”, ha continuato ancora il cantante, andandoci giù pesante con il titolo di studi di Fedez, che, come è noto, non ha mai finito il liceo artistico che aveva iniziato.

La frecciatina – per usare un eufemismo – di Morgan arriva come un fulmine a ciel sereno. Sembrava che i due, infatti, avessero un buon rapporto. Addirittura Fedez, parlando di Morgan aveva detto che l’ex Bluvertigo era stato uno dei migliori giudici della trasmissione di Sky.

“I 3 migliori giudici di queste ultime edizioni? Dico Morgan, poi Morgan è Morgan. Io amo Morgan e ci farei anche sesso”, ha detto qualche tempo fa il rapper. Insomma, ora che Morgan ha lanciato la bomba, non resta altro che aspettare che il diretto interessato replichi.

