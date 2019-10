Miss Italia 2019, Carolina Stramare torna single: “Con Alessio è finita: ecco perché”

Carolina Stramare, la Miss Italia in carica, è tornata single. È dunque finita, dopo otto mesi, la sua relazione con Alessio Falsone. Nei giorni scorsi erano circolate varie voci sulla storia della Miss e una possibile pausa di riflessione con il suo fidanzato.

“Ho sentito parlare di “leggende metropolitane” che mi sento obbligata a smentire: non è Miss Italia che interrompe i rapporti, bensì il fatto che noi ragazze, come tutti i giovani, cresciamo, e i nostri sentimenti possono cambiare”, ha dichiarato Carolina in un’intervista a Leggo.

Il motivo della fine di questa storia non è certo il successo o la notorietà ottenuti dopo il trionfo a Jesolo: “Il percorso che ho intrapreso, in questo, è stato ininfluente. La mia notorietà non ha condizionato il nostro rapporto e vorrei che questo fosse ben chiaro”.

D’altronde già prima di Miss Italia la Stramare faceva la modella. “Con il mio ex abbiamo gestito la fine del nostro rapporto insieme, ci siamo lasciati in maniera molto pacifica”, spiega Carolina. “Sono fiera di come siano andate le cose sino all’ultimo; ci siamo sempre rispettati e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo però giovani – aggiunge la Miss – le relazioni a questa età iniziano e possono finire”.

Miss Italia conferma di essere al momento single: “Non c’è nessuno. Penso solo a vivere tutte le opportunità che mi offre il concorso e a onorarle al meglio”. Infine in merito alle indiscrezioni circolate in questi giorni e che vorrebbero il suo ex Alessio vicino a partecipare alla trasmissione Uomini e Donne, la Stramare racconta: “Non mi risulta che nessuno lo abbia mai contattato per questo. Chiederò a lui, ma conoscendolo credo che non si troverebbe a suo agio a partecipare a un programma del genere”.

