Michelle Hunziker di nuovo innamorata: ecco chi è la nuova fiamma

La notizia circolava da tempo, ma ora non sembrerebbero esserci più dubbi: Giovanni Angiolini è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker.

A sganciare la notizia bomba è il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto dei due, in vacanza a Parigi, mentre si scambiavano “baci, abbracci, e tenerezze”.

“La Hunziker e Angiolini si frequentano da qualche mese. Le prime foto insieme li ritraevano in Sardegna mentre si scambiavano un bacio con la mascherina – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – poi Chi li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa e, infine, ecco il ricco reportage della loro fuga a Parigi”.

“La coppia è partita separatamente dall’Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro della capitale francese. Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci, e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel, e la sera, elegantissimi, hanno assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono dovuti tristemente salutare in vista del rientro in Italia”.

Chi è Giovanni Angiolini

Nato a Sassari il 13 gennaio 1981, Giovanni Angiolini è un chirurgo ortopedico, che vanta anche un passato in televisione. Nel 2015, infatti, ha partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello, mentre successivamente ha preso parte a I Fatti vostri, dove, con il soprannome di Dottor G, dispensava consigli medici. Nel 2020 ha anche pubblicato un libro dal titolo Il mio metodo wellness: I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori.