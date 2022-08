L’amore tra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini è già arrivato al capolinea? Sì, secondo un’esclusiva del settimanale Chi, la loro relazione è già finita. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la showgirl ha passato un’estate infuocata con l’ex concorrente del Grande Fratello. “Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti”, aveva dichiarato al settimanale. Ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, la Hunziker però sembrerebbe aver già dimenticato la nuova fiamma. Fonti vicine alla presentatrice hanno raccontato a Chi che “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un’estate, è già finita. E ora? Al momento la Hunziker viene localizzata in Franciacorta, in un resort vicino all’ex marito, Eros Ramazzotti.