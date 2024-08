Michelle Comi fa discutere ancora: “Fare un figlio? Mai, preferisco farmi comprare una borsa Prada”

Michelle Comi: “Fare un figlio? Preferisco una borsa Prada”

Michelle Comi fa discutere ancora i social: la star di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, infatti, ha fornito la sua personalissima opinione sulla maternità, non senza polemiche.

In un video diventato virale su X, la modella 29enne spiega perché non sente il desiderio di diventare madre: “Un figlio è l’ultima cosa che vorrei sulla faccia della Terra – dichiara nel filmato – Non ho mai sentito l’istinto materno”.

Michelle, sei stata anche tu un coso uscito da una vagina. Pensa. pic.twitter.com/wklHL6ggbF — Fran Altomare (@FranAltomare) August 26, 2024

“Fate un figlio solo se avete la possibilità! E invece li fate e poi non potete permettervi la tata, le vacanze, magari una buona scuola privata. Io quando mi sento sola mi faccio comprare una nuova borsa Prada e ho risolto il problema. Me ne prendo cura, la rimetto nell’armadio e quando ne ho voglia la tiro fuori” afferma Michelle Comi nel filmato.

Video che ha subito sollevato un polverone sui social, ma che ha raccolto anche qualche parere positivo. “Tipico ragionamento egoista e immaturo” ha scritto qualcuno, mentre c’è anche chi ha commentato: “È onesta con se stessa”.