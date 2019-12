Michela Magalli, chi è la figlia del noto conduttore: carriera, vita da influencer e social

Giancarlo Magalli ha due figlie, ma soltanto una ha iniziato il percorso da influencer. Mentre Manuela, la primogenita (nata dal matrimonio con Carla Crocivera), lavora nel mondo assicurativo e preferisce tutelare la sua privacy, Michela Magalli fa di Instagram il suo regno.

Classe 1994, Michela è molto legata al papà conduttore (anche in seguito alla separazione dei genitori, avvenuta quando Michela aveva 13 anni) e ha un debole per il mondo della moda: la giovane Magalli è un’esperta di tendenze e sul suo profilo Instagram può contare su oltre 36 mila follower.

Chi è Michela Magalli e perché è famosa

Nata a Roma, Michela è figlia del conduttore Giancarlo Magalli e di Valeria Donati (seconda moglie). È cresciuta lontana dalle telecamere, per preferenza del padre, ma una volta adulta ha deciso d’intraprendere il tortuoso cammino delle influencer e, grazie all’aiuto della figura paterna, si è introdotta in punta di piedi nel mondo dello spettacolo, dapprima come protagonista di un servizio fotografico e poi partecipando a “Detto Fatto”.

Michela è molto legata al papà, un rapporto che in realtà si è consolidato a cavallo tra l’infanzia e l’adolescenza. Quando Michela era bambina, Giancarlo Magalli era spesso lontano da casa (all’estero per condurre Giochi senza frontiere ad esempio) e il loro rapporto si è intensificato quando la giovane influencer aveva appena 11 anni. Ed è dal papà che Michela ha ereditato l’ironia e il carisma.

Si definisce, su Instagram, una Amazon influencer e brand ambassador di 21 Buttons.

Della sua vita personale si conosce poco, ma sappiamo che è fidanzata grazie a uno scatto pubblicato su Instagram.

Michela Magalli e la malattia: di cosa soffre la figlia del conduttore Rai

A gennaio 2019, la secondogenita di Magalli è stata ricoverata in ospedale. A darne notizia è stata proprio Michela, che ha postato su Instagram una foto che la ritraeva in un letto d’ospedale. Ringraziando i follower che l’hanno riempita di messaggi di sostegno e affetto, la fashion blogger ha voluto rassicurare circa il suo stato di salute: “Chi me l’ha tirata è riuscito benissimo. A una diagnosi purtroppo non si è arrivati, potrebbe essere una malattia esantematica o una infettiva, un virus come quello di epstein bar, la linfomonocitosi adenopatica, o che c… ne so io”.

