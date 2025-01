Melissa Satta: “Ora basta, non sono una sex addicted. E non c’entravo con le sconfitte di Berrettini”

Melissa Satta risponde seccata a chi la accusa di essere una “mangiauomini” e di aver influito negativamente sulle prestazioni sportive del suo ex fidanzato, il tennista Matteo Berrettini.

“Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt’altro!”, dice la modella in un’intervista al settimanale F. “Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no. All’inizio ci ridevo su, poi le insinuazioni sono diventate pesanti, offensive”.

“Ci sono cosiddetti giornalisti che per avere un like scrivono di tutto”, prosegue la ex velina di Striscia la Notizia. “Sono un personaggio pubblico, è vero, ma ho un figlio che naviga su Internet e va a scuola. Non sono disposta a tollerare gli insulti”.

“Io ho avuto relazioni importanti e lunghe”, insiste Satta. “Con mio marito (l’ex calciatore Kevin Prince Boateng, ndr) sono stata dieci anni, l’ho seguito a ogni cambio di squadra. Poi mi sono separata. Ho avuto delle storie, e mi sembra anche normale. Ho passato un anno con Matteo, e ora sto vivendo qualcosa di nuovo e di bello”.

Oggi la modella è fidanzata con il 27enne Carlo Gussalli Beretta, rampollo della ricca famiglia di produttori di armi: “Sono strafelice”, racconta ancora a F: “Ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”.

LEGGI ANCHE: Misterioso furto a Manfredonia: rubati 70 metri di binari