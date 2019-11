Meghan Markle e la seconda (presunta) gravidanza

Ci risiamo: torna a circolare insistente la voce di una seconda gravidanza di Meghan Markle. Stavolta l’indiscrezione sarebbe nata dalle parole del principe Harry, che, in visita nel centro sociale di un’area residenziale di Windsor dove vivono le famiglie dei soldati britannici, il duca di Sussex si è lasciato scappare qualche parola rispetto allo stato della moglie.

Il principe Harry nel corso di una lunga chiacchierata con le mogli dei militari presenti, ha iniziato a chiedere loro come avessero affrontato l’arrivo di un secondo figlio. Una domanda innocua, per molti, ma non per i più attenti alle dinamiche interne di Buckingham Palace (e al gossip che ne consegue).

A interessarsi in primis alla domanda “particolare” del duca di Sussex sono state le mamme presenti. Le mogli dei militari britannici che hanno accolto il duca e la duchessa di Sussex, entusiaste delle domande del principe, non hanno potuto che fare due più due. Così le “strane” richieste del duca sono diventate subito un gossip: “Harry e Meghan aspettano un altro figlio”, hanno pensato le mamme presenti all’incontro.

Di certo non è una novità che il duca e la duchessa desiderano un fratellino o una sorellina per il piccolo Archie. I due hanno anche ammesso di non voler aspettare troppo, dunque le domande del principe Harry vanno esattamente in questa direzione: la volontà di avere un altro figlio, presto.

A insospettire i sudditi (e tutti gli altri appassionati di Royal Family) è stata anche una foto. Lo scatto è stato diffuso lo scorso weekend, quando la duchessa di Sussex ha partecipato a un concerto per il Remembrance Sunday alla Royal Albert Hall di Londra.

A far credere ai sudditi che qualcosa bolle in pentola è stata una sospetta mano sulla pancia (gesto che rimanda spesso alle donne incinte). Ovviamente non è arrivata nessuna conferma, ma, si sa, per l’ufficialità bisogna passare prima per la Regina.

