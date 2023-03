Meghan Markle e Harry aspettano il terzo figlio? “Non era previsto”

Harry e Meghan Markle sarebbero in attesa del loro terzo figlio. Dopo il clamore suscitato dalle rivelazioni pubblicate nell’autobiografia Spare e prima ancora nella docu-serie di Netflix, sulla coppia era calato il silenzio, ma ora tornano i rumors in merito a una nuova gravidanza. I due, già genitori di Archie e Lilibet, starebbero aspettando infatti un altro bambino.

A lanciare per primo l’indiscrezione era stato il magazine Star a cui una fonte vicina alla coppia avrebbe raccontato anche che i due sarebbero rimasti senza parole, visto che un terzo figlio non sarebbe stato nei loro progetti. Molto attenti alle sorti del pianeta, hanno sempre affermato che per salvaguardia di quest’ultimo, non avrebbero fatto più di due figli, ma sarebbe capitato qualcosa di imprevisto.

Dalle ultime immagini condivise da Meghan su Instagram in occasione della Festa della donna, quando la moglie di Harry si è recata nella sede dell’associazione Harvest Home, sostenuta dalla sua fondazione Archewell, per sostenere la raccolta di abiti per neonati, sarebbero aumentati i rumors sulla sua nuova gravidanza. Meghan avrebbe indossato un abito total black per mascherare l’attesa, cosa che non ha fatto altro che alimentare il gossip.