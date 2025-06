Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko ufficializzano il divorzio: “Ora le nostre anime sono leggere e felici”

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko ufficializzano il divorzio festeggiando la separazione con un bicchiere di sangria e raccontando la serata trascorsa sui social. “Sono passati 4 mesi da quando abbiamo deciso di separarci. E finalmente, ci siamo arrivati davvero. Non ‘una pausa’, non ‘vediamo come va’… ma una separazione vera e propria. E no, non è un ritorno di fiamma. È solo che, anche da ‘ex’, certi equilibri non si rompono… si trasformano” scrive la modella e showgirl. E ancora: “Serata di chiacchiere vere , senza drama e sarcasmo, un brindisi ai nostri figli, ai loro bisogni equilibri e desideri, e persino qualche risata sulle nostre follie passate. Spoiler: si può volersi bene anche senza volersi indietro”. Ludmilla Radchenko, quindi, conclude: “Chi l’avrebbe detto? La separazione più evoluta del secolo direi. Insomma, anche qui siamo riusciti a trasformare l’utopia nella realtà . E oggi, dopo doverose nuvole e turbolenze superate, l’aria è finalmente leggera. E pure la sangria non era male”.

I due, che si sono conosciuti nel 2008 ed erano sposati dal 2013, avevano annunciato la loro separazione sempre sui social. “Io e Ludmilla ci siamo lasciati – aveva spiegato l’inviato de Le Iene – È giusto che tutti voi che ci seguite siate messi al corrente. È una decisione che abbiamo preso insieme, maturata ad inizio anno. Non è frutto di eventi eccezionali, litigate furibonde o altre eccezioni. Ludmilla è una donna eccezionale. Noi vediamo questa separazione come un’evoluzione del nostro rapporto, un’evoluzione necessaria nel momento in cui ci siamo resi conto che continuare a stare insieme avrebbe significato rischiare di demolire quel sentimento che c’è ancora tra di noi e che sempre ci sarà. Al di là di tutto, lei sarà per sempre la madre dei miei figli e io il padre dei suoi”.