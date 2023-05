Matteo Berrettini e Melissa Satta mano nella mano sul red carpet del Festival di Cannes: la coppia fa sul serio

Melissa Satta e Matteo Berrettini si regalano il loro primo red carpet insieme: debuttano da coppia a Cannes, in occasione dell’ormai tradizionale anfAR Gala, che si tiene, in concomitanza con il Festival del Cinema, a Cap D’Antibes. La sintonia tra l’ex velina 37enne e il campione di tennis 27enne è massima, al punto che la showgirl e lo sportivo scelgono un look coordinato. Davanti ai fotografi si tengono per mano, come due piccioncini: sono molto innamorati e fanno sempre più sul serio.

Melissa e Matteo per essere protagonisti sul tappeto rosso dell’esclusivissimo evento in Costa Azzurra optano per lo smoking, rigorosamente bianco. Leggermente più ‘candido’ quello della Satta, firmato da Stella McCartney. La showgirl indossa la giacca a pelle, con la lingerie a vista. Arricchisce la mise con preziosi gioielli Chopard.

Leggermente più sulla tonalità dell’avorio il completo di Berrettini, griffato Boss. Ai piedi il romano porta scarpe nere stringate lucide: sembra un divo del grande schermo.