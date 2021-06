Massimo Boldi è di nuovo innamorato, lei ha 34 anni di meno: “Mi sfugge, si ritrae”

Nuova fiamma per Massimo Boldi? A conquistare il cuore di “Cipollino” è stavolta la bellissima polacca, Anita Szacon, 41 anni, ben 34 in meno rispetto all’attore. Il settimanale Oggi ha paparazzato i due in un ristorante. Contattato dal giornale scandalistico, Boldi ha commentato: “Se sono innamorato? Credo di sì, perché ha un carattere impossibile: solo un uomo innamorato potrebbe resistere. È spigolosissima”. Eppure al momento Anita, che vive a Roma, dove lavora come cosmetologa in una farmacia, sarebbe piuttosto titubante: “Mi piacciono la sua testa, il suo rigore, la sua sensibilità. Ma per ora c’è solo una bella amicizia fra noi. Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla”.

Massimo Boldi ha poi raccontato da dove nascerebbe la sua passione per le donne giovani e bellissime: “La verità è che non mi rassegno. Che butto il cuore sempre oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto la donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro. L’età? Non è colpa mia. Sono accerchiato da ragazze bellissime, piene di verve e simpatia, che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature”.

Insomma, l’attore finora non ha più trovato il vero amore dopo la morte dell’adorata moglie Marisa, e spera possa ritrovare una compagna che gli faccia tornare il sorriso: “Io non voglio coprirmi di ridicolo, ho un grande rispetto di me stesso e delle mie figlie”, dichiara ancora l’attore, “Ma loro hanno la loro vita, i loro impegni, sono io che poi mi ritrovo a fare i conti con il silenzio e con le paure. Sono il primo a chiedermi se, alla mia età, io possa davvero ambire a un amore autentico e disinteressato. Se esista davvero la compagna per me”. In conclusione, sulla storia con Irene Fornaciari, finita a un passo dal matrimonio, Boldi ha dichiarato: “È stata una bella relazione, anche intrigante. Ma io non amo gli aut-aut”.

