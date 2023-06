La modella di OnlyFans Martina Vismara sbotta: “Ecco quanto guadagno”

Martina Vismara, creator e modella di OnlyFans, sbotta sui social scagliandosi contro chi l’ha accusata di “vendersi” per “quattro spicci”.

In un criticatissimo video postato sul suo profilo TikTok, la modella ha iniziato a mostrare i bonifici milionari, frutto dei suoi contenuti postati sulla piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

“Al giorno d’oggi vince il più furbo. Riuscire a guadagnare queste cifre facendo un lavoro ‘normale’, anche dopo tanti anni di studio è veramente difficile e quasi impensabile. A meno che non diventi un ingegnere megaspaziale, che costruisce navicelle in grado di raggiungere Marte oppure un chirurgo della madonna. Altrimenti sti soldi se non hai un minimo di talento non li farai mai” ha dichiarato la modella.

“Io sinceramente non ho voglia di studiare vent’anni, alzarmi alle 5 di mattina e andare a fare un lavoro che magari non mi piace nemmeno. Se voi vi accontentate di 1800 euro di stipendio, dopo vent’anni di sacrifici, fate pure questa vita, ma non venite a rompere i maroni a noi. Io preferisco alzarmi alle 11.00 di mattina beata, dire ‘oh che bella giornata’ e fare quello che mi pare”.

Martina Vismara, poi, conclude: “Non faccio del male a nessuno e pago veramente tante tasse. Mi piace la mia vita e finché non si reca danno a nessuno, tutto è lecito. A chi mi accusa di non avere dignità, rispondo che non è con quella che si pagano le varie spese”.