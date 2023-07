Lo sfogo social dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Martina Grado

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Martina Grado si mette a nudo sui social: l’influencer, infatti, ha condiviso un lungo post sul suo profilo Instagram in cui ha rivelato le sue insicurezze e paure.

“Convivo da sempre con un perenne senso di inadeguatezza ed inferiorità. Convivo da sempre con la mania di perfezionismo e di controllo” ha scritto Martina sui social.

“Convivo da sempre con l’incapacità di non dare importanza al pensiero altrui, di decidere le aspettative e di essere descritta come non sono. Convivo da sempre con una forte empatia che mi impedisce di essere oggettiva e facilmente condizionabile. Convivo da sempre con una fragilità non tangibile che permette alle persone di credermi potente. Convivo da sempre con le paranoie martellanti in testa, con i complessi attorcigliati e con le mie insicurezze pesanti come il marmo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina grado (@martinagradoo)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quindi, continua: “Convivo da sempre con una costante esigenza di conferme da chiunque, sapere che mi vogliono bene, mi stimano, mi ammirano, mi apprezzano perché ho il terrore di vederle allontanare – ha continuato Martina Grado -. Convivo con la paura di provare cose belle perché non le so gestire. Convivo con tante cose che pesano dentro come macigni e mi impediscono di sentirmi davvero ma davvero felice. Potrei lavorarci, in terapia, per anni ma queste cose sono parte di me e fanno la persona che sono”.

Martina Grado conclude: “Spesso mi sono sentita diversa affibiando alla diversità un significato dispregiativo ma se le vedessi invece al contrario? Chi sono gli altri ad essere diversi da me? Chi ha deciso di essere fragili, insicuri, impauriti, paranoici e timorosi siano caratteristiche su cui lavorare? Ho capito che queste cose mi impediscono di essere felice. Volevo condividere con voi ciò che ho dentro e ho realizzato ma soprattutto quello che vorrò fare: amarmi, rispettarmi e andarmi dannatamente bene così”.