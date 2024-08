Martina Colombari e la gaffe con Alain Delon durante Miss Italia: “Fu l’uscita di una ragazzina ingenua”

Martina Colombari e la gaffe con Alain Delon durante Miss Italia

Tra coloro che hanno espresso cordoglio per la morte di Alain Delon c’è anche Martina Colombari che fu protagonista di una gaffe proprio con l’attore francese quando fu incoronata Miss Italia.

L’attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram proprio il video di quando l’interprete la incoronò Miss Italia: “In queste immagini, confusa ed enormemente emozionata, a soli 16 anni, incoronata da Alain Delon. Ci ha lasciato un genio senza tempo”.

In un’intervista al Corriere di Bologna, Martina Colombari ha poi ricordato la gaffe che diede il via a un’accesa polemica.

“Fu tutto così convulso – racconta la modella e attrice – L’elezione che non mi aspettavo, gli attimi concitati che seguono la proclamazione, Delon che si sbagliò e mi infilò la fascia al contrario e mi posò la corona un po’ di sbieco sulla testa e mi diede lo scettro dicendomi con il suo accento francese: ‘Sei la più bella d’Italia’. Fabrizio Frizzi intervenne e mi sistemò prima che Delon mi conducesse in un valzer sulle note del Gattopardo, alla fine mi diede un buffetto affettuoso, come può fare uno zio, un papà. Io ero completamente in tilt”.

La polemica nacque in conferenza stampa: “Ero una ragazzina che affrontava la sua prima conferenza stampa dopo essere stata eletta Miss Italia, mettiamoci anche che, a quel tempo non ero molto diplomatica e dichiarai che avrei preferito Anthony, il figlio di Alain”.

“Da lì nacque una querelle su quanto io non fossi stata in grado di godere di un momento così unico, con un personaggio così importante. Era stata solo l’uscita di una ragazzina ingenua, senza troppi filtri”.

Alain Delon, però, non se la prese: “Alla cena di gala fu molto premuroso nei miei confronti vedendo che ero un po’ a disagio: mi trovavo al centro dell’attenzione di tutti per la prima volta”.