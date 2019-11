Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti ai ferri corti

Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti ancora al centro del gossip: stavolta le voci vorrebbero che la figlia del cantante romano Eros Ramazzotti e la sua ex mogli siano ai ferri corti. Il rapporto tra le due si sarebbe raffreddato molto da quando il cantante e la modella si sono detti addio.

A darne notizia è il settimanale Diva e Donna. Secondo quanto si legge sulle pagine del giornale di gossip, a far allontanare le due sarebbe stato Charley Vezza, il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli.

Sempre su Diva e Donna si legge che le due sarebbero state invitate allo stesso evento, a Milano, ma avrebbero chiesto di partecipare in momenti diversi. E così una si è presentata nella mattinata e l’altra nel pomeriggio. Un atteggiamento decisamente anomalo, se non ci fosse qualcosa che non va tra le due.

L’incontro tra le due avrebbe creato non poco imbarazzo e così le due hanno fatto presente il fatto agli organizzatori dell’evento chiedendo espressamente di non incontrarsi.

Intanto sembra proprio che l’amore tra Marica Pellegrinelli e l’imprenditore Vezza proceda a gonfie vele. I due sono stati visti insieme in più di un’occasione: a Ibiza, dove Charley Vezza gestisce un locale, e nel Regno Unito, dove la coppia ha passato dei giorni in intimità.

Probabilmente Aurora, che prima della rottura tra il padre e la top model era molto legata a Marica, ha sofferto molto per la fine della loro storia e ha reagito alzando un muro nei confronti della Pellegrinelli.

All’indomani della separazione del padre dalla modella sembrava che la giovane showgirl avesse preso bene la fine della storia, arrivando addirittura a difendere Marica dall’attacco degli haters. Ora, però, pare proprio che le cose siano cambiate.