Maria Elena Boschi: “Ho avuto un fidanzato segreto. E sono stata bravissima a nasconderlo”

Maria Elena Boschi ha avuto un fidanzato segreto e l’ha nascosto a tutti (bene)

Maria Elena Boschi vuota il sacco: ha avuto un fidanzato segreto ed è stata bravissima a non farlo scoprire a nessuno. A rivelarlo è la stessa deputata di Italia Viva, che, in una intervista rilasciata al settimanale di gossip Chi, si è lasciata andare e ha parlato non solo di politica, ma anche della sua vita privata.

Il capogruppo alla Camera del nuovo partito fondato da Matteo Renzi ha sempre tenuto la sua vita lontana dai riflettori. In più occasioni i paparazzi hanno cercato di intrufolarsi nella vita privata della deputata, senza riuscirci. È stata lei stessa, invece, a parlare di una relazione. Una storia che Maria Elena Boschi ha saputo, ancora una volta, tenere fuori dalla portata del gossip.

“Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola”, ha detto il capogruppo di Italia Viva al settimanale Chi. “Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”, ha aggiunto ancora l’ex ministro.

L’intervista è stata l’occasione per Maria Elena Boschi di dire la sua rispetto alla polemica montata in piena estate per quella foto in costume che ha fatto il giro dei social e ha fatto indignare più di un utente.

“Non sono assolutamente pentita di aver risposto. Era estate ed ero al mare”, ha risposto ferma la deputata di Italia Viva. “Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d’estate vado in costume. E il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi”, ha detto ancora l’ex ministro.

Per quanto riguarda il futuro, Maria Elena Boschi si dice convinta che, una volta conclusasi l’esperienza in politica, tornerà a fare la vita di prima e la sua professione, l’avvocato: “È il lavoro che ho scelto. Che amo”.

Potrebbero interessarti Ezio Greggio al cane: “Vai dalla D’Urso, che è tua collega”. Il fuorionda fa arrabbiare il web Chiara Ferragni cambia look e sosprende i follower: “Ho scoperto un trucchetto” Lady Gaga cambia look: i capelli fanno pendant con le unghie

Boschi a Salvini: “Io una mummia?”. E posta una foto in bikini