Marco Carta e il suo storico compagno Sirio si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante sui social. Lanciando il suo nuovo singolo, Sesso Romantico, Carta ha aggiunto: “Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre…”.

La storia tra l’artista e Sirio Campedelli, storico fidanzato con cui aveva fatto coming out, è dunque giunta al capolinea. La rottura risalirebbe a qualche mese fa. L’ex vincitore di Amici e di Sanremo aggiunge: “L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale” e conclude con un omaggio alla musica e un invito a non parlare più di questo argomento: “La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica…”.

Marco Carta aveva fatto coming out nel 2018, in diretta tv a Domenica Live: “Amo un ragazzo, la mia famiglia lo ha sempre saputo”. Un anno dopo aveva ufficializzato il fidanzamento con Sirio Campedelli. Il cantante aveva pubblicato una foto nel quale i due apparivano insieme a passeggio per le vie di Roma. Nel 2020, nel salotto di Verissimo, Carta aveva confessato di voler sposare il compagno: “Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”. Un progetto evidentemente nel frattempo naufragato, visto che ora è arrivato l’annuncio della fine della loro love story.

Secondo alcune indiscrezioni di gossip, l’artista avrebbe già una nuova relazione in corso. Un nuovo amore misterioso, o almeno così sembrerebbe da alcuni dettagli apparsi sui social. due starebbero trascorrendo una romantica vacanza a Portofino. E non solo: in occasione del suo 37esimo compleanno, celebrato lo scorso 21 maggio, Carta ha ricevuto un enorme mazzo di fiori da quello che sarebbe il nuovo compagno. Top secret al momento la sua identità.