Manuela Arcuri racconta le molestie subite durante un provino

Manuela Arcuri ha raccontato di essere stata vittime di molestie durante un provino quando era agli inizia della sua carriera cinematografica e televisiva.

Ospite di Verissimo, alla domanda della conduttrice Silvia Toffanin se le fosse accaduto qualche episodio negativo durante i provini, l’attrice ha risposto: “Qualche volta sì. Per esempio una volta, un regista (o sedicente tale) mi disse, durante il provino: ‘Fammi vedere il seno, alzati la maglietta’. Avevo un imbarazzo… e ho capito che ho detto: ‘Ecco, non fa per me. Non mi sento nel posto giusto né a mio agio’. Tornavo sconfitta e delusa da queste situazioni”.

L’interprete, poi, aggiunge: “Altri registi che un po’ ci provavano, mi chiedevano l’appuntamento; questo mi è successo. Lì c’erano questi marpioni, come in ogni campo e in ogni settore. Purtroppo noi donne siamo bersagliate ma dobbiamo essere forti e avere il coraggio di rispondere”.

Parlando della sua carriera, poi, Manuela Arcuri afferma: “Sono molto contenta e soddisfatta. Non sognavo di fare questo mestiere da bambina, per me era un’idea lontana. In famiglia nessuno faceva parte di questo mondo. Ho ricevuto tante critiche e anche pregiudizi per la mia bellezza. Soprattutto all’inizio nessuno poteva accettare il binomio bravura e bellezza”.

L’attrice, che presto tornerà al cinema, rivela di essere “cambiata già dalla nascita di mio figlio. Quando diventi mamma c’è proprio una trasformazione totale, l’ho vissuta in prima persona. Prima ci sei tu al centro dell’universo, poi invece c’è tuo figlio. Cambia tutto, è una cosa meravigliosa e bellissima. Diventare mamma è stata la cosa più bella della mia vita”.