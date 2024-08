Maddalena Corvaglia contro la pugile Khelif: bufera sui social

Bufera social su Maddalena Corvaglia che si è scagliata contro la pugile algerina Imane Khelif definita “un uomo che si identifica in una donna”.

In un video postato sul suo profilo Instagram, dal titolo “Dove stiamo andando?”, l’ex Velina di Striscia la Notizia è intervenuta sulla questione dell’atleta Imane Khelif, accusata di essere un uomo, ipotesi assolutamente smentita dal Cio, secondo cui l’atleta rispetta i parametri richiesti per essere ammessa alle gare olimpiche femminili.

“Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto a guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?” afferma Maddalena Corvaglia nel filmato.

E ancora: “Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale può accedere quindi all’asilo? Se una bambina si identifica in un Labrador e ha il diritto di essere trattata da Labrador, ha il diritto anche di andare al parchetto dei cani invece che a scuola? Dove ci porterò tutto questo? Se un uomo si identifica in una coccinella e ha il diritto di essere trattato da coccinella può venire a vivere nel tuo giardino?”.

L’ex Velina, quindi, conclude: “Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è se sia giusto o sbagliato la domanda da porsi è quale sarà il limite Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite! Fermiamo questa follia ora, Dove stiamo andando?”.

Il filmato ha inevitabilmente fatto discutere con la Corvaglia che è stata accusata di fare disinformazione. “Prima di pubblicare il video dovresti identificarti in una persona informata dei fatti” ha scritto una follower.

“Questa tua uscita per quanto mi riguarda è persa in partenza perché Imane non è un uomo che si identifica in una donna, ma è una donna a tutti gli effetti. Quindi, tutto ciò che dici, non ha senso” si legge ancora tra i commenti.

A chiudere la questione una battuta del comico Dario Vergassola che ha scritto: “E se qualcuno si fa le labbra come un Labrador, è un Labrador?”.