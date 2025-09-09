Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Botta e risposta tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti: “Si innamora ogni 5 minuti”, “Mi hai ferita”

Immagine di copertina

Scontro a distanza tra due protagoniste del mondo dello spettacolo

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Botta e risposta tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti. Lo scontro a distanza ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 8 settembre quando, nel corso della trasmissione di Rai 1 La Volta Buona, l’attrice ha dichiarato: “Sono esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”. Affermazioni che hanno scatenato l’ira della showgirl, la quale ha duramente replicato sul suo profilo Instagram. “Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta” ha scritto Alba Parietti.

E ancora: “Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti ‘di passaggio’. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita. Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva”.

Lo sfogo di Alba Parietti si è quindi concluso: “Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori , emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti . Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Raoul Bova rompe il silenzio dopo gli audio rubati e la crisi con Rocio: “Vado avanti a testa alta”
Gossip / Chiara Ferragni cancella tutti i suoi post dai profili Instagram del suo brand: ecco che cosa sta succedendo
Gossip / Andrea Delogu torna single, finita la relazione con il modello Luigi Bruno
Ti potrebbe interessare
Gossip / Raoul Bova rompe il silenzio dopo gli audio rubati e la crisi con Rocio: “Vado avanti a testa alta”
Gossip / Chiara Ferragni cancella tutti i suoi post dai profili Instagram del suo brand: ecco che cosa sta succedendo
Gossip / Andrea Delogu torna single, finita la relazione con il modello Luigi Bruno
Gossip / Federica Panicucci smentisce la crisi con il compagno Marco Bacini
Gossip / La Russa e la giornata con Fedez sullo yacht: “Non l’ho invitato io, è molto meglio di quanto pensassi”
Gossip / Fedez, Daniela Santanchè e Ignazio La Russa: l'inedito trio in vacanza in Sardegna sullo yacht
Gossip / Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, l’indiscrezione: “L’influencer ha sfidato la famiglia di lui”
Gossip / Alena Seredova: "Dopo Buffon mia madre mi diceva 'non ti vorrà più nessuno'"
Gossip / Fedez prende in giro Giovanni Tronchetti Provera? La replica del rapper: “Era solo un ca**o di filtro”
Gossip / Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia in occasione del compleanno della figlia
Ricerca