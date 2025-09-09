Botta e risposta tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti: “Si innamora ogni 5 minuti”, “Mi hai ferita”

Botta e risposta tra Lucrezia Lante della Rovere e Alba Parietti. Lo scontro a distanza ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 8 settembre quando, nel corso della trasmissione di Rai 1 La Volta Buona, l’attrice ha dichiarato: “Sono esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”. Affermazioni che hanno scatenato l’ira della showgirl, la quale ha duramente replicato sul suo profilo Instagram. “Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta” ha scritto Alba Parietti.

“Un nuovo amore? Mi dovrebbe far vedere il mondo alla rovescia”. Lucrezia Lante Della Rovere a #LVB pic.twitter.com/voY4QosBP0 — La Volta Buona (@voltabuonarai) September 8, 2025

E ancora: “Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti ‘di passaggio’. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita. Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva”.

Lo sfogo di Alba Parietti si è quindi concluso: “Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori , emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti . Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto”.