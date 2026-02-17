Icona app
Gossip

Lucio Corsi ha una fidanzata: è la modella Cloe Simoncioni

A sinistra Cloe Simoncioni in una foto tratta dal suo profilo Instagram, a destra Lucio Corsi (foto AGF)

I due non hanno ufficializzato la relazione ma la starebbero vivendo alla luce del sole

di Marco Nepi
Lucio Corsi ha una nuova fidanzata: Cloe Simoncioni, 27 anni, modella e influencer che ha partecipato anche ad alcuni spot televisivi. Lo rivela il magazine Chi, secondo cui i due stanno vivendo la relazione alla luce del sole “con diverse uscite di coppia”, anche se non l’hanno mai ufficializzata o resa pubblica “forse anche per rispettare il profilo di un artista che si tiene lontano dal gossip”.

Cloe Simoncioni conta circa 30mila follower su Instagram, dove non ha però mai pubblicato nessuno scatto con il cantautore di Grosseto. La ragazza vive a Firenze e ha studiato recitazione alla Scuola di Teatro Grock di Milano e al Teatro di Castello nel capoluogo toscano, partecipando anche a due cortometraggi.

Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo dello scorso anno, Lucio Corsi ha da poco concluso un tour europeo che lo ha portato a Lugano, Zurigo, Vienna, Praga, Varsavia, Berlino, Bruxelles, Londra, Lussemburgo, Amsterdam e Parigi. Il prossimo autunno lo attende invece un tour nei palazzetti di tutta Italia.

Questa è la prima volta che trapelano notizia sulla vita sentimentale dell’artista toscano, 32 anni, che finora ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata.

Ricerca