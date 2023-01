Love story tra Flavio Briatore e Barbara D’urso? La risposta dell’imprenditore

Le voci di una love story tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso si rincorrono da alcune settimane. Specie da quando sono stati visti entrare insieme in un hotel di Milano. A dissipare ogni dubbio è stato lo stesso imprenditore, che ha affrontato la questione raccontando tutta la verità sul presunto flirt.

Se in un primo momento, sia Barbara D’Urso che Flavio Briatore non hanno commentato le voci circa un loro presunto flirt, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha deciso di rompere il silenzio e di tornare sulla questione attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”.

Una risposta piuttosto vaga che non placa la curiosità del pubblico e che non nega ma non conferma neppure le voci sulla loro presunta relazione e che in un certo senso ricorda molto quanto affermato in precedenza dalla D’Urso che, nell’ultima puntata del 2022 di Pomeriggio Cinque, aveva laconicamente detto che gli unici suoi amori della sua vita sono i figli Giammauro ed Emanuele.