Le primo foto della Regina Elisabetta dalla quarantena: a cavallo a 94 anni nel Parco di Windsor

La Regina Elisabetta si è fatta fotografare in sella ad un cavallo. Si tratta della sua prima apparizione all’esterno del palazzo da quando si era rinchiusa nel castello di Windsor per evitare contatti con il Coronavirus. Sua maestà ha approfittato della bella giornata estiva, dopo settimane di lockdown, vestita con una giacca di tweed e un foulard rosa a coprirle il capo.

Il rapporto della 94enne regina con gli equini è cosa nota. La sovrana non ha mai nascosto il suo amore per i cavalli e nelle foto, pubblicate anche dall’account Instagram della famiglia reale, si legge come la Regina Elisabetta abbia scelto come cavallo Fern: “La regina è raffigurata mentre cavalca Fern – un Fell Pony di 14 anni – nel Windsor Home Park questo fine settimana”. Si legge sul profilo ufficiale: “A sua maestà piace andare a cavallo fin dall’infanzia ed è strettamente coinvolta nella manutenzione dei cavalli che possiede per l’allevamento, l’equitazione e le corse”.

La Regina Elisabetta continua a stare nel castello di Windsor con il marito, il 98enne principe Filippo e questa è la sua prima “uscita” da palazzo. Durante la quarantena la sovrana aveva tenuto due discorsi in tv ma erano stati cancellati tutti gli eventi di Palazzo e quindi si temeva di poter aspettare ancora tanto prima di rivedere la regina a cavallo, ancora una volta, nonostante i suoi 94 anni.

