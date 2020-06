Chi è Joana Lemos la nuova fidanzata di Lapo Elkann

Lapo Elkann (42 anni) è stato fotografato in barca con la nuova fidanzata. La nuova fiamma del nipote di Gianni Agnelli si chiama Joana Lemos (47 anni): ex campionessa portoghese di rally, oggi manager di successo, impegnata nel sociale e madre di due figli.

Sugli amori passati Lapo Elkann al settimanale Chi dice: “La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita”.

Con la nuova fidanzata Joana Lemos pare sia tutto diverso: “Sono felice e innamorato. Dal punto di vista umano mi sento ricco grazie alla mia Fondazione e vorrei aiutare il mondo con un obiettivo: quello di dimostrare che essere buoni non può che renderci tutti migliori”. E aggiunge: “Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande forza, proteggo la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”.

Leggi anche: “La cosa più importante è la sobrietà”: la nuova vita di Lapo Elkann parte da Twitter

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni in lacrime disperata: “Ho avuto paura di perderla oggi”| VIDEO Chiara Ferragni incinta di una femmina? L’indizio nel video con sua madre Chi è Mariarosaria, la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino dopo Belen: fa la ballerina a Made in Sud | FOTO