Lady Diana: “Sono orgogliosa di Harry e amo infinitamente Meghan”. Una sensitiva ha parlato con la principessa

Ieri, 8 dicembre 2022, sono uscite le prime tre puntate della nuova docuserie Netflix “Harry e Meghan”. E una sensitiva, Jasmine Anderson, ha raccontato al Daily Star che Lady Diana l’avrebbe contattata per condividere la sua opinione riguardo all’uscita del documentario del figlio.

Jasmine ha spiegato che la mamma di Harry, venuta a mancare prematuramente, si è detta “molto orgogliosa” della coppia e le ha dichiarato che “ama assolutamente Meghan”. La sensitiva ha poi detto che: “Sto percependo la sua energia e le sue emozioni che si muovono attraverso di me, rendendomi molto emotiva. Vuole sottolineare che è molto orgogliosa di entrambi. Ama assolutamente Meghan”. Aggiungendo: “Diana dice che Harry è un padre straordinario perché mette la moglie e i figli al primo posto e che avrebbe voluto fare quello che lui sta facendo ora, ma crede di aver spianato la strada per questo”.

La principessa Diana è sempre stata ritenuta da tutti “anticonformista” e per questo mal vista dalla Royal Family. “Diana mi dice anche che dietro le quinte c’è stata una forte influenza da parte della monarchia, della famiglia e delle persone coinvolte con loro per separarsi. Le cose sono state rese molto stressanti per loro, ma questa è una coppia forte e ha le carte in regola per farlo”, ha concluso Jasmine.